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У Львові розшукують жінку, в якої проблеми з пам'яттю

Аліса Белей

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Правоохоронці оголосили в розшук Стефанію Горгут, яка два дні тому вийшла з лікарні у Львові та зникла. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зі слів внучки розшукуваної, її 75-річна бабуся Стефанія Миколаївна Горгут, 5 жовтня, вийшла з медичного закладу Львова близько 14:10 та досі не повернулась.

Бабуся має проблеми з пам’яттю. Її прикмети: зріст – 162 см, худорлява, волосся чорне з сивиною, темно-коричневий колір очей. Була одягнена у сіру куртку із синіми квітами, чорні мешти та чорну спідницю. На голові мала квітчасту хустину.

Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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