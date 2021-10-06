Штрафи за незаконний вилов риби підняли в десятки разів

Кабінет міністрів України суттєво підняв штрафи за незаконний вилов риби. А за вилов раків штраф взагалі збільшено в 130 разів. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, завданої в результаті незаконного вилову водних біоресурсів.

Необхідність підвищення штрафів обумовлено тим, що востаннє такси за незаконний вилов риби переглядалися майже 10 років тому.

Таким чином, тепер за незаконний вилов раків треба буде заплатити в 130 разів більше, карася сріблястого – в 93 рази, окуня – в 186 разів.

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Розмір такс за незаконний вилов цілого ряду видів риб та інших водних біоресурсів підвищено:

карася сріблястого в 93 рази (з 17 до 1581 гривні);

окуня в 186 разів (з 17 до 3162 гривень);

краснопірки у 23 рази (з 68 до 1564 гривень);

лина в 13,4 раза (зі 119 до 1598 гривень);

ляща в 9,7 раза (зі 170 до 1649 гривень);

плоскирки в 46 разів (з 34 до 1564 гривень);

щуки в (204)10,2 раза (з 340 до 3468 гривень);

судака в 7 разів (з 510 до 3587 гривень);

сома в 12 разів (з 425 до 5117 гривень);

раків у 130 разів (з 25,5 до 3332 гривень).

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