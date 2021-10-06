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Активісти передали українські прапори та малюнки львівських школярів на Схід

Аліса Белей

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Активісти передали українські прапори та малюнки львівських школярів нашим бійцям на Донбас. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У рамках благодійної акції до Дня Конституції України, одним з організаторів якої було Студентське братство ЛНУ ім. І. Франка, усі охочі львів’яни та гості міста мали можливість написати на українських стягах приємні побажання для наших захисників.

До акції приєднались й учні львівських шкіл та вихованці Дитячих клубів Львова, які передали свої малюнки на знак підтримки тих, хто щодня бореться за мирне життя українців.

Цього тижня громадські активісти Михайло Стах та Ростислав Радиш відправились вже на Схід у міста: Краматорськ, Сіверськодонецьк, Кремінне, Щастя, Рубіжне, Бахмут, Добропілля та інші міста Донецької області.

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Вони передали військовим, що знаходяться поблизу лінії фронту, близько 25 прапорів та понад 100 дитячих малюнків у знак підтримки від усіх львів’ян.

«Військові дуже радо приймали подарунки, раділи, що їх підтримують за понад 1000 км від лінії розмежування. Висловлювали слова вдячності та ділились емоціями, що саме заради дітей та їхнього майбутнього вони воюються на тимчасово окупованих територіях.

Ми бачили велику кількість блок-постів та військової техніки, і бачили як їм бракує ресурсів, тому необхідно завжди пам’ятати про бойовиків на Сході та всіляко підтримувати наших захисників», – ділиться враженнями громадський активіст, представник організації «Студентське братство ЛНУ» Ростислав Радиш.

Впродовж тижня хлопці відвідають ще близько 11 міст Луганської та Донецької області та спільно з місцевими органами самоврядування передадуть необхідні речі та подарунки військовим.

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