У Винниках вимкнули воду. Де працюватимуть водовозки

5 жовтня через аварію на водогоні у Винниках не буде води. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Води не буде з 09:00 год. до 22:00 год. Водовозка працюватиме з 13:00 год біля школи-інтернату, що на вулиці Галицькій, 88а.

У ЛМКП «Львівводоканал» кажуть, що проблеми з водопостачанням виникли через аварію на магістральному водогоні в селі Чишки.

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