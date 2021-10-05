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Тепло, але вітряно: погода на Львівщині 6 жовтня

Наталя Дуляба

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У середу, 6 жовтня, у Львові та області прогнозують сильний вітер та до 19 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура вночі становитиме 3-8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 14-19°С.

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, однак місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

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