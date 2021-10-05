Львівський веслувальник та його тренер отримали премії по 35 тисяч гривень

Віталію Вергелесу та його тренеру Роману Бундзу з бюджету міста вручили премії за те, що вони вибороли перше місце Чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное відбувся у вересні в Копенгагені (Данія). Українці завоювали п’ять медалей, серед яких одну з золотих нагород у змаганнях в каное-четвірці на дистанції 500 метрів виборов львів’янин – Віталій Вергелес.

Відповідно до ухвали ЛМР «Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам Львова» Віталій Вергелес та Роман Бундз отримали грошові винагороди у розмірі по 35 000 гривень.

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Фото: ЛМР