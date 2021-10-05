Львів'ян запрошують на безкоштовний концерт «POETY. Діалог поколінь»

В Ennio Event Square, що на вул. Джерельна, 22 відбудеться музично-поетичний симфонічний концерт «POETY. Діалог поколінь». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У п’ятницю, 8 жовтня, о 19:30 в Ennio Event Square Соломія Чубай презентує свої нові пісні на вірші поетів-ювілярів: Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Вінграновського, Чайки Дніпрової, Юрія Клена, Павла Тичини, Олександра Ірванця, Юрка Покальчука та Грицька Чубая.

Гратимуть з Соломією музиканти: Ігор Гнидин – барабани, Олександр Главацький – гітара, Том Луголообі – клавіші, Андрій Кохан – бас-гітара та симфонічний оркестр INSO-Lviv в супроводі відеоарту з фільмів за участі Івана Миколайчука та Богдана Ступки від художника Олексія Хорошка.

«POETY. Діалог поколінь» – літературно-музичний проєкт, ініційований Соломією Чубай, реалізований ГО «Львівський культурний центр» за підтримки УКФ.

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«Ми розповідаємо про українських поетів-класиків, дні народження яких святкуємо цьогоріч, по-новому – у вигляді відеодискусій за участі українських поетів різних поколінь, а також через музику. Ми хочемо говорити та думати про поетів не як про нудних хрестоматійних персонажів, а як про живих людей, які так само, як і ми, дружили, сумнівались, творили, бунтували, любили, та загалом жили своє життя», – зазначають організатори.

Реєстрація на концерт за цим посиланням. Вхід вільнний.