Курсант Академії сухопутних військ став переможцем всеукраїнських змагань

Курсант Національної академії сухопутних військ Дмитро Бондаренко став переможцем всеукраїнських змагань серед учнів «Cool race». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Академії сухопутних військ.
Захід, який проходив у Києві під егідою Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України й Всеукраїнською громадською організацією «Спортивна студентська спілка України», тривав три дні.
Участь у змаганнях взяли представники 41 навчального закладу з 20 областей України.
Самі змагання проводилися за змішаною системою й складалися з відбіркових етапів й фіналу, в яких визначалися кращі в особистій першості та поміж команд закладів вищої освіти.
Учасники послідовно долали три рубежі, після чого чотири кращі учасники, які за результатами всіх забігів на всіх рубежах показали найкращий час, змагалися у фіналі.
Кращим серед чоловіків став представник Національної академії сухопутних військ курсант факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення Дмитро Бондаренко.
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Фото: Академія сухопутних військ
Аліса Белей