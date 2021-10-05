Іво Бобул везе до Львова «Золоті шлягери»

Легендарний Іво Бобул завітає до Львова і 18 жовтня дасть відразу два сольні концерти, на яких можна буде почути його золоті шлягери. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Із концертною програмою «Найкраще – золоті шлягери» Іво Бобул приїжджає до Львова у межах всеукраїнського туру. Вже в понеділок, 18 жовтня, співак дасть два концерти у Національному драматичному театрі ім. М. Заньковецької. Початок концертів – о 17:00 та 19:00 год.

Львів’яни та гості міста зможуть почути у виконанні народного артиста України такі відомі хіти як «Душі криницю», «Місячне колесо», «Берег любові», «Якщо любиш – кохай», «На Україну повернусь», «Осінній сад», «Скрипалю», «Мадонно Україно!», «Одна-єдина» та інші.

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«І записувати нові пісні співак не втомлюється – щороку презентує концертні програми, де завжди по-різному, проте гармонійно поєднуються улюблені шлягери та абсолютно нова пісенна лірика, цікаві дуети, несподівані кавер-версії світових хітів, пристрасні рок-балади та романси, які так проникливо, як Іво Бобул, не виконає ніхто інший», – кажуть організатори.

Зазначимо, що концерти Іво Бобула у Львові відбуватимуться із дотриманням карантинних вимог МОЗ, чинних у час заходу.

Квитки на концерти Іво Бобула можна придбати в касі театру ім. Марії Заньковецької, а також онлайн за цими посиланнями: концерт о 17:00, концерт о 19:00 год.

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