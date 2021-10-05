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22 рятувальники гасили пожежу в багатоповерхівці на Сихові

Аліса Белей

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У Львові горів житловий п’ятиповерховий будинок. Пожежу майже годину гасили 22 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

За даними рятувальників, 5 жовтня, о 00:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Боднарська. Пожежа виникла на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон квартири вибивався чорний дим та полум’я.

Через сильне задимлення від загоряння, сходова клітка швидко наповнилась токсичними продуктами згорання. На вулицю було виведено двох людей, які не могли самостійно вийти на свіже повітря.

На місце події працювали 22 рятувальників. Полум’я вдалося ліквідувати о 01:11. На те, аби загасити полум’я, знадобилось майже година.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, проте вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку у квартирі на площі 35 кв.м. Будівлю від повного згорання вдалося врятувати.

Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.

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