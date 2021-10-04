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Винники отримала шкільний автобус

Аліса Белей

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У понеділок, 4 жовтня, Львівська міська територіальна громада отримала ще один шкільний автобус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Загальна вартість шкільного автобуса – 1,88 млн грн, із них 570 тис. грн – кошти міста.

«За кошти державної субвенції та співфінансування міста школі № 29, що у Винниках, придбано шкільний автобус марки «ATAMAN». Транспорт необхідний для безпечного та регулярного підвезення школярів, які навчаються у школах № 29, № 47 і школі «Берегиня», – зазначила Зоряна Довганик.

Також начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик додала, що у місті є вже два шкільних автобуси, що забезпечують перевезення, в першу чергу, дітей з особливими освітніми потребами.

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