У Куликові 51-річний чоловік вбив свою співмешканку ножем у спину

На Львівщині поліцейські затримали 51-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві своєї співмешканки. Зловмисник завдав жінці удару ножем у спину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили співробітники відділу поліції, зловмисник завдав жертві удару ножем у спину під час конфлікту.

3 жовтня до поліції надійшло повідомлення від медиків про жінку, котра померла внаслідок ножового поранення в одному з будинків у селищі Куликів.

За вказаною адресою негайно виїхали група реагування патрульної поліції, які на місці події виявили тіло жінки з ножовим пораненням в ділянці спини.

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Особу загиблої встановлено – нею виявилась 50-річна місцева жителька. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 51-річний співмешканець загиблої.

Близько опівдня між ними виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці удару ножем у спину, спричинивши тілесні ушкодження, які призвели до смерті.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

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