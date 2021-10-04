У Любліні відкривають пам'ятник отцю Омеляну Ковчу. Наживо

У понеділок, 4 жовтня, у Любліні урочисто відкривають пам’ятник видатному українському гуманісту – отцю Омеляну Ковчу, «пароху концтабору Майданек». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Переглянути трансляцію відкриття наживо можна тут:

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У Польщі о 14:30 розпочалася церемонія відкриття пам’ятника видатному українському гуманісту священику-рятівнику Омеляну Ковчу.

Урочистості очолює Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук та мер міста Любліна Кшиштоф Жук. Мистецьку частину розпочне «Прелюдія» видатного польського режисера Лешека Мондзіка, а завершить виступ відомого українського дуету «Сестри Тельнюк».

Додамо, Рада польського міста Любліна на початку 2018 року одноголосно постановила спорудити пам’ятник українцеві Омеляну Ковчу та всіляко сприяла реалізації проєкту.

Над проєктом працювали скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко. Монумент, створений на благодійні внески, поставили поблизу входу до Меморіального комплексу-музею «Майданек», він переданий громаді Любліна як дар від України.

Монумент встановили навесні цього року, втім відкриття запланували на час послаблення карантину. Опікувалися цією справою український Комітет із вшанування пам’яті Блаженного Омеляна Ковча, Фундація «Гуманітарні ініціативи» та польська Фундація духовної культури пограниччя.

Довідка. Омелян (Еміліан) Ковч – священномученик УГКЦ, праведник України. Греко-католицький священик, що все своє життя присвятив допомозі ближньому. Будучи капеланом в Українській галицькій армії, завжди перебував із вояками на передовій, щоб підтримати їх морально та й фізично. У парафіях, у яких служив, одразу брався за організацію громадського та культурного життя парафіян. Проводив прощі та євхаристійні здвиги (собори) навіть у час радянської окупації.

Був активним у суспільно-політичному житті українців, за що неодноразово переслідувався польською, радянською і нацистською владами. Під час одного із своїх ув’язнень написав книгу — «Чому наші від нас втікають». Під час нацистської окупації допомагав євреям, врятував більше десятка осіб, зокрема відомого белзького рабина Арона Рокеаха.

Його допитували в тюрмі на Лонцького у Львові, де вимагали визнання вини і відмови від подальшого хрещення євреїв, а також відмови від протестів засудження дій нацистської влади. За свої дії був ув’язнений та відправлений до концтабору Майданек, де й помер та був спалений в крематорії.

27 червня 2001 року у Львові папа Іван Павло II проголосив його блаженним мучеником разом з іншими мучениками Греко-Католицької Церкви.

Відзнаку імені Омеляна Ковча вручають щороку за значний внесок у розвиток екуменічного діалогу, діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, благодійної діяльності, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму.