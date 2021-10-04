Шахістка з Львівщини виборола «золото» на чемпіонаті світу

Шахістка з Львівської області Марія Музичук виборола індивідуальну золоту медаль на чемпіонаті світу, що відбувався в Іспанії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

На командному чемпіонаті світу жіноча збірна України з шахів виборола «бронзу».

До складу національної збірної входили п’ятеро шахісток, троє з яких є вихованками львівської шахової школи. Це, зокрема, Анна та Марія Музичук та Наталія Букса.

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Українки впевнено подолали груповий етап, а в чвертьфіналі обіграли Вірменію. У піфіналі українські шахістки поступились російській шаховій федерації.

Переможницею на другій дошці стала уродженка Стрия, гросмейстерка, чемпіонка світу серед жінок 2015 року, дворазова чемпіонка України Марія Музичук. Вона виборола індивідуальну золоту медаль.

Нагадаємо, участь у змаганнях брали представники 12 найсильніших у шахах країн світу.

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