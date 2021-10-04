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Під час збирання грибів у лісі на Яворівщині заблукала 21-річна дівчина

Аліса Белей

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На Львівщині у під час збирання грибів у лісі заблукала молода дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 3 жовтня близько 20:15 поліція отримала повідомлення від 21-річної дівчини, що поблизу села Шкло Яворівського району під час збирання грибів в лісі вона заблукала. Дівчина – жителька міста Новояворівськ.

Дівчина телефоном розповіла, що орієнтовно перебуває поблизу села Шкло, але заблукала та вже близько години намагається знайти вихід з лісу, проте безрезультатно.

До місця події було направлено екіпаж групи реагування патрульної поліції Яворівського районного відділу поліції.

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За допомогою мобільного зв’язку поліцейські допомагали заблукалій зорієнтуватися.

Близько 23:00 заблукалу знайшли в лісі за 5 км від місця, де вона зайшла в ліс. Поліцейські допомогли їй дістатися дому.

«Дівчина подякувала поліцейським – старшому лейтенанту поліції Андрію Ходоновичу та старшому сержанту поліції Ігорю Палюху – за небайдужість та професіоналізм», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня під час збирання грибів у лісі на Стрийщині заблукали двоє жінок з дітьми.

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