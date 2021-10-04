Львів'янина за вбивство співмешканки у центрі міста засудили до 9 років в'язниці

Суд виніс вирок 37-річному зловмиснику, який вбив свою співмешканку у квартирі будинку на проспекті Свободи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

У четвер уночі, 18 лютого, у квартирі на проспекті Свободи у центрі Львова було виявлено тіло мертвої 42-річної львів’янки. З’ясувалося, що її вбив 37-річний співмешканець.

Встановлено, що чоловік разом зі своєю співмешканкою, перебуваючи у квартирі на проспекті Свободи, розпивали алкогольні напої, під час чого між ними виникла суперечка. У ході конфлікту чоловік повалив жінку на підлогу та почав завдавати ударів руками та ногами по голові, чим спричинив потерпілій закриту черепно-мозкову травму. Від отриманих травм жінка померла.

Нагадаємо, після скоєного чоловіка заснув. Коли ж він прокинувся та побачив, що жінка не дихає, викликав швидку медичну допомогу. Лікарі, які приїхали на виклик та засвідчили смерть постраждалої. Вже медики викликали на місце події поліцію.

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Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання – дев’ять років позбавлення волі.

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