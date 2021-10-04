Львів’ян запрошують переглянути екологічний фотопроєкт на площі Ринок

З 2 до 7 жовтня на площі Ринок, перед входом в Ратушу, експонується інтерактивний соціальний фотопроєкт #Будь_свідомим, присвячений темі екології. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ця виставка є інтерактивною і, фактично, за QR-кодами, які є розміщені під світлинами, ви можете побачити іншу сторону реальності – негативні моменти, те, що може трапитися або вже трапилося через зміни клімату, буревії, неправильне поводження з відходами. Виставка мотивує і надихає людей, не залишає байдужими.

Серед тем, що порушені – збереження ресурсів, збереження води, любов до тварин.

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