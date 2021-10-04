Ясно та вітряно: погода на Львівщині 5 жовтня

У вівторок, 5 жовтня, у Львові та області прогнозують ясну погоду, сильні пориви вітру та до 18 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 6-8 градусів тепла, вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах 16-18°C. Очікують пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с.

Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

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