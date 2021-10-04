ОСТАННІ НОВИНИ

Через аварію кілька вулиць Франківського району без гарячої води

Аліса Белей

|

На початку вул. Наукової виник порив на магістральній тепловій мережі. Ремонтні бригади підприємства вже приступили до ліквідації пориву. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На час ремонтних робіт призупинено водопостачання до будинків на вул. Науковій і на прилеглих вулицях.

«Зараз призупинено подачу гарячої води до всіх будинків на вул. Науковій та будинків на прилеглих вулицях – це вул. Симоненка, вул. Пулюя, вул. Кульпарківська, початок вул. Стрийська та інших. Сподіваємося до 20:00 год завершити роботи і відновити подачу гарячої води», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів