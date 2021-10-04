Через аварію кілька вулиць Франківського району без гарячої води

На початку вул. Наукової виник порив на магістральній тепловій мережі. Ремонтні бригади підприємства вже приступили до ліквідації пориву. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На час ремонтних робіт призупинено водопостачання до будинків на вул. Науковій і на прилеглих вулицях.

«Зараз призупинено подачу гарячої води до всіх будинків на вул. Науковій та будинків на прилеглих вулицях – це вул. Симоненка, вул. Пулюя, вул. Кульпарківська, початок вул. Стрийська та інших. Сподіваємося до 20:00 год завершити роботи і відновити подачу гарячої води», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

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