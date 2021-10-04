Біля Рудного 23-річний водій збив двох львів’янок на пішохідному переході

У Рудно водій переїхав 22 та 60-річну жінку прямо на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у неділю, 3 жовтня, у селищі міського типу Рудно. Як встановили правоохоронці, 23-річний водій автомобіля «Рено Логан» збив жінок, які якраз йшла пішохідним переходом.

Постраждалі, 22 та 60-річна львів’янка, отримали травми, тож їх негайно забрали в лікарню.

Поліцейські також з’ясували, що горе-водій, який скоїв ДТП, також львів’янин.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди. Нагадаємо, недавно в Україні збільшили штрафи за водіння напідпитку і перевищення швидкості. Водій, який вперше попадеться п’яним за кермом, заплатить від 17 000 грн до 51 000 грн штрафу, також його позбавлять водійських прав на 10 років. За третій випадок ще й конфіскують авто.