30-річному наркоторговцю з Дрогобича «світить» до 10 років тюрми

У Дрогобичі взяли під варту зловмисника, якого підозрюють у незаконному збуті наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

У Дрогобичі викрили 30-річний місцевого мешканця, який займався торгівлею наркотиками. Встановлено, що чоловік, реалізовував наркотичні засоби мешканцям райцентру та Дрогобицького району.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини у зіп-пакетах, гроші, вторговані від незаконної діяльності та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Якщо вину новороздільця доведуть, то йому «світить» від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Затриманому вже оголосили підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває слідство.