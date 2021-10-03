У Шегинях затримали контрабанду iPhone 13

У Шегинях затримали жителя Львівщини із контрабандою iPhone 13 на 1,5 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

Як повідомляють митники 2 жовтня, у пункт пропуску Шегині–Медика із Польщі прибув мікроавтобус, яким керував мешканець Львівщини. Водій обрав смугу руху «зелений коридор».

Співробітники Львівської митниці встановили, що один з пасажирів, який підсів у мікроавтобус перед пунктом пропуску на польській стороні, переміщує товари з порушенням митних правил.

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Під час проведеного поглибленого огляду авто та речей пасажирів, митники спільно з прикордонниками виявили 40 смартфонів Iphone 13 pro max, 6 штук Iphone 13 pro та 16 Iphone 13. Крім того, було знайдено 89 чохлів до мобільних телефонів.

Орієнтовна вартість товарів становить близько 1,5 млн. грн.

На порушника склали протокол. Дорогі гаджети вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.

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