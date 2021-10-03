У Львові розшукують безвісти зниклу матір із дитиною

У Львові розшукують зниклу безвісти 38-річну Тетяну Руду та її 9-річного сина Максима. Інформацію про зникнення матері й дитини Львівському порталу підтвердили у поліції Львівщини.
За даними правоохоронців, жінка із дитиною вийшли із помешкання, 2 жовтня 2021 року та їхнє місцезнаходження досі невідоме.
Водночас за інформацією пошуково-рятувальної волонтерської асоціації SARVA, жінка разом із малолітнім сином вийшла з дому у Львові на вулиці Студентській. За попередньою інформацією, зникла може потребувати медичної допомоги.
Кому відома інформація про місцезнаходження зниклих просимо повідомити за номером 0675897707, 0683123722, або на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.
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Андрій Котенський