У Львові на пожежі виявили тіло чоловіка

У Львові під час гасіння пожежі у квартирі на вулиці Пасічній виявили тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.
За даними рятувальників, повідомлення про займання квартири на Пасічній надійшло близько 08.20 год. Пожежа виникла на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку.
На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивався густий чорний дим. Під час проведення розвідки задимленої квартири на ліжку було виявлено тіло. Загиблим виявився власник квартири – 58-річний чоловік.
О 08:44 займання повністю ліквідували. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.
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Андрій Котенський