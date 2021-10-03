У ДТП в Малехові постраждали двоє дітей

У селі Малехів водій Ford Fusion допустив зіткненням із автомобілем Mercedes-Benz. В результаті аварії до лікарні госпіталізували двох дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 жовтня о 19:00 год. в с. Малехів (Львівської МТГ), неподалік АЗС «Сокар».

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Fusion, 41-річний житель села Запитів Львівського району, здійснив попутне зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz, під керуванням 47-річного жителя села Лиманське Одеської області

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В результаті ДТП постраждало двоє дітей 8-ми та 9-ти років, пасажирів автомобіля Ford Fusion. Неповнолітніх жителів села Запитів госпіталізували в Львівську міську дитячу лікарню.

Обставини аварії встановлюються.

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