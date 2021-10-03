У Бродах врятували пса, який застряг у воротях

У Бродах рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць вивільнили собаку, голова якого застрягла у металевій огорожі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

За даними відомства, 02 жовтня о 12:52 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Бродах на вулиці Східній, собака застряг в металевій огорожі та не може самостійно вивільнитись.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розтиснули металеві конструкції огорожі, вивільнили собаку та передали власникам.

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Внаслідок інциденту тварина не постраждала.

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