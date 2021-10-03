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Смертельна пожежа на Мшані. За життя врятованого чоловіка борються медики

Андрій Котенський

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На пожежі в будинку у селі Мшана загинув чоловік. Ще один чоловік у важкому стані був госпіталізований до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними рятувальників, пожежа виникла сьогодні близько 02.30 ночі, у селі Мшана Городоцької територіальної громади. Полум’я спалахнуло у приватному цегляному житловому будинку площею 12х10 м.

У вогні загинув 42-річний власник будинку, ще один 39-річний чоловік у важкому стані був госпіталізований до львівської окружної лікарні.

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Займання вдалося ліквідувати о 04:08 год. Внаслідок пожежі знищено перекриття будинку та речі домашнього вжитку на площі 25 м2. Обставини події встановлюються.

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