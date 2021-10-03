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Під Львовом загинув невідомий пішохід, що йшов дорогою

Андрій Котенський

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Під Львовом, поблизу села Кам’янопіль (Мурованська ТГ), під колесами позашляховика Mercedes Benz GL 350 загинув невідомий пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у депантаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 2 жовтня близько 04:25 год. на трасі Київ–Чоп, поблизу с. Кам’янопіль.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes Benz GL 350, 36-річний мешканець Стрия, скоїв наїзд на невстановленого пішохода, який рухався по дорозі, поза межами пішохідного переходу.

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Внаслідок наїзду пішохід загинув на місці. Обставини події та особу загиблого  встановлюють.

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