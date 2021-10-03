Під Львовом з палаючого пташника врятували 13 тисяч курчат

У Пустомитах в суботу, 2 жовтня, спалахнула птахофабрика на якій загинуло 30 тисяч маленьких курчаток бройлера. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Пожежа спалахнула на місцевій птахофабриці у Пустомитах на вулиці Фабричній близько 18.30. Вогонь виник в цегляному одноповерховому пташнику розміром 72×12 м.

О 19:24 займання повністю ліквідували. Вогонь встиг знищити частину підстилки соломи 30 000 голів добових курчат бройлера та 11 ліній поїння та кормоподачі. Вогнеборцям вдалось врятувати близько 13 000 курчаток.

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До ліквідації пожежі залучили 32 пожежників. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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