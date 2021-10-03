Герой АТО зі Львова взяв участь у Лондонському марафоні

Ветеран АТО Віктор Легкодух вдруге взяв участь у Лондонському марафоні, який через коронавірусні обмеження відбувається віртуально, повідомляє Львівський портал.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА, традиційний Лондонський марафон відбувається сьогодні, 3 жовтня. Ліміт часу, який мають учасники, щоб здолати дистанціюу 42 км – 23 години 59 хвилин.

Цьогоріч на маратон зареєструвались 50 000 учасників з різних куточків світу. Дистанцію атлети мають змогу здолати у зручному для себе місці, а результати зафіксувати онлайн.

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Вдруге участь у найпрестижнішому марафоні світу взяв львів’янин, учасник російсько-української війни, випускник Академії сухопутних військ імені Сагайдачного, член національної збірної «Нескорених» Віктор Легкодух. Торік чоловік долав дистанцію з Києва, де саме проходив навчально-тренувальний збір до Invictus Games. 42 кілометри Віктор здолав за 5 годин 51 хвилину.

Сьогодні ж о 9.00 Віктор долав дистанцію навколо «Арени Львів». 42 кілометри чоловік мав подолати у візку, на якому пересувається після поранення хребта в зоні АТО.

Як уточнив Львівському порталу Віктор Легкодух, на жаль, здолати всієї дистанції йому не вдалося, бо прилад який фіксував подолану дистанцію після 27 км шляху перестав працювати.

«Сьогодні я долав дистанцію Лондонського марафону, але не вийшло його завершити до кінця через те, що додаток, який відстежував маршрут марафону просто в один момент перестав працювати. Це сталося, коли я подолав 27 км. Для мене це буде наукою на майбутнє, що потрібно брати з собою ще якийсь трекер, який вимірює подолану дистанцію. Для себе сьгодні я прийняв це як хороше тренування на витривалість. Попереду ще багато марафонських дистанцій», – прокоментував Віктор Легкодух.

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