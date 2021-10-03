ОСТАННІ НОВИНИ

Герой АТО зі Львова взяв участь у Лондонському марафоні

Андрій Котенський

|

Ветеран АТО Віктор Легкодух вдруге взяв участь у Лондонському марафоні, який через коронавірусні обмеження відбувається віртуально, повідомляє Львівський портал.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА, традиційний Лондонський марафон відбувається сьогодні, 3 жовтня. Ліміт часу, який мають учасники, щоб здолати дистанціюу 42 км – 23 години 59 хвилин.

Цьогоріч на маратон зареєструвались 50 000 учасників з різних куточків світу. Дистанцію атлети мають змогу здолати у зручному для себе місці, а результати зафіксувати онлайн.

Реклама партнерів

Вдруге участь у найпрестижнішому марафоні світу взяв львів’янин, учасник російсько-української війни, випускник Академії сухопутних військ імені Сагайдачного, член національної збірної «Нескорених» Віктор Легкодух. Торік чоловік долав дистанцію з Києва, де саме проходив навчально-тренувальний збір до Invictus Games. 42 кілометри Віктор здолав за 5 годин 51 хвилину.

Сьогодні ж о 9.00 Віктор долав дистанцію навколо «Арени Львів». 42 кілометри чоловік мав подолати у візку, на якому пересувається після поранення хребта в зоні АТО.

Як уточнив Львівському порталу Віктор Легкодух, на жаль, здолати всієї дистанції йому не вдалося, бо прилад який фіксував подолану дистанцію після 27 км шляху перестав працювати.

«Сьогодні я долав дистанцію Лондонського марафону, але не вийшло його завершити  до кінця через те, що додаток, який відстежував маршрут марафону просто в один момент перестав працювати. Це сталося, коли я подолав 27 км. Для мене це буде наукою на майбутнє, що потрібно брати з собою ще якийсь трекер, який вимірює подолану дистанцію. Для себе сьгодні я прийняв це як хороше тренування на витривалість. Попереду ще багато марафонських дистанцій», – прокоментував Віктор Легкодух.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів