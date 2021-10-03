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Через велогонку у Львові 21 автобусний маршрут курсує із змінами

Андрій Котенський

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Через тимчасове обмеження руху транспорту на поспекті Вячеслава Чорновола, що пов’язане із проведенням велогонки міський транспорт тимчасово курсує за зміненими маршрутами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Проспект Чорновола перекрито від вулиці Зернової до вулиці Липинського через проведення велогонки TOUR de ONUR.

Обмежувальні заходи триватимуть до 15.00 год. Відтак міський громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами.

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Так, автобусні маршрути № 1А, 7, 17, 31, 9, 20, 25, 34, 37, 39, 41, 46, 47, 61, 57, 53 з центральної частини міста у напрямку руху вул. Липинського курсують вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – надалі за маршрутом.

У зворотному напрямку маршрути №1А, 9, 20, 25, 39, 46, 47, 61, 57, 53 курсують по вул. Липинського – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – надалі за маршрутом.

Маршрути №7, 17, 31, 34, 37, 41, 51 у напрямку із вул. Липинського до центральної частини міста курсують по вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Шолом-Алейхема – надалі за маршрутом.

Автобусні маршрути №8, 8А та 22 курсують до вул. Джерельної (ТРЦ «Форум Львів») із вул. Липинського – вул. Єрошенка – вул. Під Дубом. У зворотному напрямку – по вул. Під Дубом – вул. Єрошенка – вул. Варшавська.

Тролейбусний маршрут №33 розпочне свою роботу із 15:00 год.

Як відомо велогонка TOUR de ONUR 2021 стартувала30 вересня у Карпатах, а сьогодні вона фінішуватиме у Львові. Велогонка, яка триває 4 дні, цього року зібрала понад 300 спортсменів-аматорів із України, Туреччини, Білорусі та Молдови.

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