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У Львові мікроавтобус наїхав на жінку

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У Львові водій мікроавтобуса «Рено» скоїв наїзд на жінку-пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у прсслужбі нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 жовтня близько 12.50 на вулиці Городоцькій.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Рено Мастер», 21-річний мешканець одного з сіл Львівського району, скоїв наїзд на пішохода – 74-річну жительку сусіднього селища. Внаслідок наїзду жінка з травмами була доставлена у лікарню.

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За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

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