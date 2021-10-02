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На Львівщині ще 24 людини зголосилися виховувати сиріт

Андрій Котенський

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На Львівщині підготували 24 людей, які виявили бажання взяти на виховання у сім’ю дитину-сироту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Навчання претендентів, які висловили бажання усиновити дитину, створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу чи взяти під опіку дитину-сироту, проводив Львівський обласний центр соціальних служб.

Зазначимо, що цьогоріч вже 164 особи взяли участь у такому навчанні. Це вже восьме навчання майбутніх батьків у цьому році.

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«На курсах з потенційними усиновлювачами працюють психологи, медики, а також соціальні працівники. Відтак, учасникам розповідають про усі складові процесу усиновлення: від законодавчих до особистих, зокрема налагодження контакту між батьками та дітьми», – розповів начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

Впродовж тренінгового курсу застосовуються такі форми роботи: інтерактивні вправи, рольові ігри, дискусії, метод мозкового штурму, мінілекції, індивідуальні бесіди, робота в малих групах, щоб зрозуміти почуття дитини, особливі обставини її життя, визначитись щодо шляхів подолання труднощів.

Після проходження обов’язкового і безкоштовного курсу навчання всім батькам видають довідку з відповідними рекомендаціями.

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