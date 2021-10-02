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Молодих вчених запрошують до конкурсу увічнення Героїв Небесної Сотні

Андрій Котенський

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В Україні стартував конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Прийом документів триватиме до 1 листопада 2021 року. Претенденти на здобуття стипендій надсилають документи в паперовому та електронному вигляді за адресою: Міністерство освіти і науки України, бульвар Тараса Шевченка 16, м. Київ, 01601, та заповнюють електронну форму за посиланням.

Як відомо, щороку до Дня Гідності та Свободи призначається 25 стипендій строком на один рік у розмірі близько 4,5 тис. грн. Виплата стипендій розпочинається з 1 січня наступного року після року, в якому проводиться конкурс на її здобуття.

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Призначається по п’ять стипендій у кожній з таких номінацій:

  • стипендія імені Дмитра Максимова;
  • стипендія імені Назарія Войтовича;
  • стипендія імені Романа Гурика;
  • стипендія імені Устима Голоднюка;
  • стипендія імені Юрія Поправки.

Вік претендентів, які висуваються на здобуття стипендії, станом на 1 січня року, в якому розпочинається виплата стипендій, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі.

Кожен претендент обов’язково повинен мати вагомі наукові результати з того напряму, в якому працює або навчається. Вони підтверджуються такими формами, як монографії, наукові статті, зокрема в Web of Science, Scopus, Index Copernicus, охоронні документи на інтелектуальну власність тощо. Також враховуватиметься активна громадська позиція.

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