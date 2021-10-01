УКУ відреставрує на Львівщині маєток діда Андрея Шептицького

Український католицький університет планує взяти в оренду і відреставрувати маєток Фредрів-Шептицьких у селі Вишня Самбірського району. Біля палацу хочуть збудувати ще й готель, ресторан і конференц-зал. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Палац Фредрів-Шептицьких розташований у селі Вишня, що біля Рудок. Зараз він є на балансі Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету, однак УКУ хоче взяти його та інші будівлі маєтку в оренду і ревіталізувати це історичне місце.

«Ми почали з весни цього року думати про взяття в оренду цього комплексу. Крім палацу там є ще господарські будівлі, вони у дуже важкому стані, одна практично не підлягає відновленню. Виготовили технічні паспорти за свої кошти й провели роботу з Міністерством освіти і науки України та отримали його дозвіл на передачу в оренду. Документи готові, але таке рішення за університетським статутом має приймати сенат, засідання якого відбудеться у лютому 2022 року», – розповів керівник проєктних програм УКУ Мирослав Сеник.

Крім реставрації палацу XIX століття, поруч збираються збудувати конференц-зал, готель і ресторан. Їх планують використовувати як для освітніх потреб, так і туристичних. Таким чином в УКУ сподіваються, що після відновлення маєток Фредрів-Шептицьких стане ще одним магнітом для мандрівників.

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Зазначимо, що палац Фредрів-Шептицьких у селі Вишня теперішнього Самбірського району збудував у 1835 році відомий польський драматург Александер Фредро – дід Митрополита Андрея Шептицького. Пам’ятка архітектури місцевого значення.

Маєток Фредрів-Шептицьких знаходиться посеред парку, площа якого сягає 12 га. Довкола нього тут донині збереглися унікальні насадження, зокрема, тюльпанове дерево і чудернацьке дерево з листям дуба і граба одночасно.

У самому палаці все ще можна побачити старовинну ліпнину на стелях та фасадах, сходи з червоного дерева, піч, яка раніше була декорована золотом, автентичний паркет. Також тут жодного разу не змінювали вхідні двері, вони збереглися ще з часів графа Александера Фредра.

З приходом радянської влади у палаці розмістили коледж Львівського аграрного університету. Зараз пам’ятка є у занедбаному стані, на її повноцінне відновлення потрібне чимале капіталовкладення.

Додамо, що палац Фредрів-Шептицьких є єдиним вцілілим дотепер маєтком родини Шептицьких, адже їхній будинок у селі Прилбичі знищила радянська влада.

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