У поліклініці на Чупринки відкриють реабілітаційне відділення

П’ята міська лікарня відреставрує приміщення поліклініки №2 на вул. Генерала Чупринки, 61 під відділення фізичної реабілітації та раннього втручання. Відповідне рішення 1 жовтня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

П’ята міська лікарня отримала містобудівні умови та обмеження на реставрацію у приміщенні поліклініки №2 на вул. Генерала Чупринки, 61.

Сама будівля, де зараз знаходиться поліклініка, є пам’яткою архітектури. Тут збираються повністю відремонтувати цокольне приміщення, замінити вікна та влаштувати вхід. Після завершення всіх робіт тут відкриють відділення фізичної реабілітації та раннього втручання.

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У новому відділенні лікарні працюватимуть кабінети психотерапевта, невропатолога, отоларинголога, педіатра. Також буде окремий зал для групових занять лікувальною фізкультурою, реєстратура й зал очікування.

Зазначимо, що будинок на вул. Генерала Чупринки, 61 відомий також як вілла Вінцента Равського. Останній був архітектором, та скульптором, спорудив кам’яницю для своєї родини у 1896 році.

У 1930-х будівля перейшла у власність згромадження Служебниць Непорочної Діви Марії – найчисленнішого чернечого жіночого згромадження УГКЦ. Тоді віллу реконструювали та добудували ліве крило. По завершенню Другої світової війни тут облаштували поліклініку.

У 1950 роках у віллі Равського відкрили поліклініку невідкладної допомоги обласної клінічної лікарні та консультацію Дитячої соматичної лікарні. Згодом поліклініка для дорослих переїхала, а дитяча консультація у будівлі існує й дотепер. Досі частину приміщень першого поверху здавали в оренду під магазини.

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Візуалізація: ЛМР