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У Львові розпочався Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев-2021»

Аліса Белей

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У Львові карнавальною ходою відкрився Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев-2021». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У п’ятницю, 1 жовтня, розпочинається театральний фестиваль «Золотий Лев», а це нагода побачити експериментальні вистави від знаних театрів.

Традиційно фестиваль відкрили карнавалом о 17:00. Костюмовані герої пройшли центральними вулицями міста і зупинилися на площі перед Львівською оперою.

Цьогоріч фестиваль є сценічним, однак в програмі є заплановано і кілька вуличних заходів. Гасло фестивалю залишається незмінним: «Класика очима експерименту».

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«Золотий Лев» – це не просто фестиваль, а театральна європейська традиція та один з найпрестижніших театральних форумів України. Щороку він перетворює Львів на величезну театральну сцену, дарує яскраві враження і відчуття.

Цього року «Золотий Лев» відбуватиметься на таких локаціях: театр «Воскресіння»,  Перший театр, театр Лесі, театр ім. М. Заньковецької, Центр Довженка та на площі перед Львівською оперою.

Продовж 1-8 жовтня у Львові будуть представлені театри з Польщі, Угорщини, Італії, Грузії, Ірану, Канади та України. Серед українських театрів на фестивалі будуть представлені колективи з Чернігова, Одеси, Києва, Дрогобича, Львова.

Крім показів вистав на фестивалі буде присутня освітня програма від італійського театру «Потлах» для студентів театральних вишів та молодих акторів.

Програма фестивалю за цим посиланням.

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