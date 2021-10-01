У Львові розпочався Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев-2021»

У Львові карнавальною ходою відкрився Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев-2021». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У п’ятницю, 1 жовтня, розпочинається театральний фестиваль «Золотий Лев», а це нагода побачити експериментальні вистави від знаних театрів.

Традиційно фестиваль відкрили карнавалом о 17:00. Костюмовані герої пройшли центральними вулицями міста і зупинилися на площі перед Львівською оперою.

Цьогоріч фестиваль є сценічним, однак в програмі є заплановано і кілька вуличних заходів. Гасло фестивалю залишається незмінним: «Класика очима експерименту».

Реклама партнерів

«Золотий Лев» – це не просто фестиваль, а театральна європейська традиція та один з найпрестижніших театральних форумів України. Щороку він перетворює Львів на величезну театральну сцену, дарує яскраві враження і відчуття.

Цього року «Золотий Лев» відбуватиметься на таких локаціях: театр «Воскресіння», Перший театр, театр Лесі, театр ім. М. Заньковецької, Центр Довженка та на площі перед Львівською оперою.

Продовж 1-8 жовтня у Львові будуть представлені театри з Польщі, Угорщини, Італії, Грузії, Ірану, Канади та України. Серед українських театрів на фестивалі будуть представлені колективи з Чернігова, Одеси, Києва, Дрогобича, Львова.

Крім показів вистав на фестивалі буде присутня освітня програма від італійського театру «Потлах» для студентів театральних вишів та молодих акторів.

Програма фестивалю за цим посиланням.