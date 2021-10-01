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У Львові до Дня вчителя нагородили 55 найкращих працівників освіти

Аліса Белей

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1 жовтня у львівській Ратуші відбулося урочисте вручення подяк найкращим працівникам галузі освіти. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти. З цієї нагоди у Львівській міській раді вручили подяки працівникам галузі освіти, викладачам музичних шкіл, педагогам Дитячих клубів Львова та представникам профтехосвіти.

Зазначимо, що всі працівники галузі освіти Львова, як і щоріч, отримають до Дня вчителя диференційовану грошову винагороду у розмірі від 80% до 100% від фонду за посадовими окладами.

Відтак, за високу педагогічну майстерність, використання прогресивних підходів до навчання і виховання, вагомий внесок в особистісний розвиток учнівської молоді та з нагоди Дня працівника освіти нагороди отримали:

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Золотий герб міста Львова:

1.    Ядлось Ярослава Ярославівна – заступниця директора з навчально-виховної роботи Львівської лінгвістичної гімназії;

2.    Югач Марія Михайлівна – вчителька біології у ліцеї №93.

Подяку:

3.    Вербова Оксана Іванівна – педагогиня-організаторка установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Залізничного району;

4.    Андрущенко Оксана Василівна – педагогиня-організаторка установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району;

5.    Підіпригора Тетяна Василівна – педагогиня-організаторка установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Личаківського району;

6.    Стасів Ірина Ярославівна – викладачка економічних дисциплін Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу;

7.    Горонь Надія Йосипівна – викладачка математики та інформатики ДНЗ «Львівське вище професійне училище побутового обслуговування»;

8.    Панчишин Валерій Євгенович – викладач історії ДПТНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва»;

9.    Лучишин Надія Василівна – викладачка спеціальної технології будівельного напряму ДПТНЗ «Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва»;

10. Меньшиніна Леся Миколаївна – провідна спеціалістка групи з централізованого обслуговування УО ДГП ЛМР;

11. Пришляк Богдана Ярославівна – головна спеціалістка відділу освіти Галицького та Франківського районів УО ДГП ЛМР;

12. Хамуляк Галина Євстахіївна – головна бухгалтерка відділу освіти Сихівського та Личаківського районів;

13. Келемен Юрій Іванович – акомпаніатор в ЦДЮТ Залізничного району;

14. Кулинич Марія Григорівна – вчителька української мови та літератури в Дублянському опорному ліцеї ім. Героя України Анатолія Жаловаги;

15. Кураш Тетяна Вячеславівна – педагогиня-організаторка у Великогрибовицькому ліцеї ЛМР;

16. Верхівська Оксана Михайлівна – директорка СЗШ №29;

17. Яріш Богдана Дмитрівна – директорка ЗДО №175;

18. Космачова Юлія Миколаївна – вчителька мистецтва у Ліцеї міжнародних відносин ім. В. Стуса;

19. Процишак Леся Семенівна – вчителька фізики у Львівській академічній гімназії при НУ «Львівська політехніка»;

20. Бедрій Ореста Миколаївна – вчителька історії у Підбірцівському ліцеї ЛМР;

21. Рачко Олег Михайлович – вчитель інформатики та фізики у Лисиничівській гімназії ЛМР;

22. Бойко Марія Іванівна – заступниця директора з господарської частини ЗДО №181;

23. Білик Марія Василівна – вчителька початкових класів у ліцеї «Львівський» ЛМР;

24. Кутинська Любов Богданівна – вихователька ЗДО «Веселка»;

25. Пархуць Тетяна Йосипівна – вчителька історії у Львівській гімназії «Євшан»;

26. Хомяк Ірина Степанівна – вчителька математики у ліцеї «Гроно» ЛМР;

27. Гук Ольга Володимирівна – вчителька початкових класів у СЗШ №68 м. Львова;

28. Савченко Маргарита Леонідівна – вчителька англійської мови у СЗШ №54 м. Львова;

29. Тимчишин Людмила Володимирівна – керівниця Народного художнього колективу «Ка-Приз» ЛЗШ I-III ст. №43;

30. Танавська Тетяна Іванівна – вчителька початкових класів у ПШ №53 ЛМР;

31. Мельник Галина Петрівна – вчителька фізичної культури у СЗШ №67 м. Львова;

32. Макаровська Галина Андріївна – вихователька у ЗДО №171;

33. Россолінська Христина Богданівна – практична психологиня у ЗДО №166;

34. Наконечна Олена Володимирівна – консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників м. Львова;

35. Шпікула Ярослава Володимирівна – заступниця з господарської роботи у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників м. Львова;

36. Лозинська Олена Ярославівна – керівниця гуртка 3D-моделювання у СЗШ №55;

37. Міляр Марія Андріївна – заступниця директора з навчально-виховної роботи у ТзОВ «Еколенд»;

38. Шевчук Юлія Вікторівна – вчителька початкових класів у Школі вільних і небайдужих;

39. Товкало Мирослава – керівниця освітнього відділу мережі шкіл КМДШ;

40. Шоханов Степан Олегович – вчитель біології у Класичній гімназії при ЛНУ ім. Івана Франка;

41. Галайба Любов Анатоліївна – вчителька біології у Львівській гімназії «Престиж»;

42. Ясниська Наталія Іванівна – директорка СЗШ №20;

43. Дмитренко Неоніла Францівна – вчителька англійської мови у Ліцеї №75;

44. Жезло Катерина Василівна – вчителька української мови та літератури у СЗШ №32;

45. Цар Святослав Андрійович – вчителька математики, Львівський фізико-математичний ліцей;

46. Таратула Оксана Богданівна – вчителька математики у Львівському фізико-математичному ліцеї;

47. Сагайдак Ірина Іванівна – вчителька математики у НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей»;

48. Костомарова Лідія Мирославівна – викладачка фортепіано у Львівській державній музичній школі №7;

49. Баглай Ольга Федорівна – викладачка бандури у Державній дитячій школі мистецтв №5 м. Львова;

50. Бойко Тетяна Олександрівна – викладачка художніх дисциплін у Державній дитячій школі мистецтв №10 м. Львова;

51. Новаківська Ольга Петрівна – викладачка фортепіано у Львівській державній дитячій музичній школі ім. Кос-Анатольського №1;

52. Вальчак Любов Мирославівна – викладачка бандури у Львівській державній школі мистецтв №11;

53. Захарко Соломія Дмитрівна – головна спеціалістка відділу моніторингу та позапланового контролю управління Державної служби якості освіти у Львівській області;

54. Сурма Микола Петрович – головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Львівській області;

55. Борух Оксана Іванівна – вихователька ЗДО № 143.

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