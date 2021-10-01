У Червонограді викрили гральний заклад у квартирі

Четверо мешканців Червонограда організували в квартирі підпільний гральний заклад. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, із червня цього року в орендованому приміщенні у центрі Червонограда працював гральний заклад. Його діяльність організували четверо місцевих мешканців.

Для організації азартних ігор вони використовували комп’ютери на яких було встановлене спеціальне програмне забезпечення, яке надавало доступ до ігор, умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання імовірного виграшу.

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У ході обшуку в приміщенні закладу виявили та вилучили гральне обладнання, готівкові кошти, чорнові записи та відео-реєстратор.

Слідчі дії тривають, вирішуються питання щодо призначення ряду експертиз та повідомлення причетним особам про підозру в організації та проведенні азартних ігор ( ч. 1 ст. 203-2 КК України). Санкція статті передбачає штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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