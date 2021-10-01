На Липинського під колеса авто потрапила 14-річна дівчинка

У четвер, 30 вересня, на вулиці Липинського у Львова автомобіль Ford Mondeo збив 14-річну дівчинку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася орієнтовно 19:20 год. на вулиці Липинського у Львові. Попередньо відомо, що 31-річний львів’янин, який керував автівкою Ford Mondeo, на нерегульованому переході наїхав на 14-річну дівчинку.

Постраждалу жительку села Муроване було госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні Львова. Дівчинці у медзакладі поставили діагноз «закритий перелом обох кісток правої гомілки зі зміщенням»

Обставини події встановлюються.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.