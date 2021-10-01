Львівська облрада продасть з аукціону дитячий спорткомплекс «Бойківчанка»

У четвер, 30 вересня, депутати Львівської обласної ради внесли зміни у перелік об’єктів, що підлягають приватизації у 2021 році способом аукціону. У цей перелік додали дитячу спортивно-оздоровчу гірсько-лижну базу «Бойківчанка» на Самбірщині, яка вже більше 10 років не використовується. «За» проголосували 50 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне з аукціону хочуть продати нежитлові будівлі та споруди спорткомплексу «Бойківчанка» на вул. Івана Франка, 14 у селі Розлуч, що на Самбірщині, загальна площа якого становить понад 904,8 м². Спорткомплекс включає в себе два корпуси, спортзал, котельню, гараж, артезіанську свердловину тощо.

Зазначимо, комплекс будівель перебуває на балансі кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Їх не використовують вже більше 10 років.

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Кошти від приватизації скерують на наповнення дохідної частини обласного бюджету.

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Фото: ЛОДА