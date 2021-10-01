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Квитки на всі поїзди «Укрзалізниці» тепер можна купити у Viber та Telegram

Аліса Белей

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«Укрзалізниця» запустила чат-боти у Viber та Telegram з можливістю купити або повернути квитки на всі поїзди далекого сполучення, в тому числі на швидкісних та регіональних маршрутах, дізнатися розклад руху й отримати додаткову інформацію. Про це йдеться у Telegram-каналі перевізника.

Так, з 1 жовтня пасажирам стали доступні квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах, через чат-боти в Viber і Telegram.

У чат-боті є функції:

  • продажу та повернення квитків;
  • замовлення харчування;
  • розкладу руху;
  • інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
  • онлайн-табло.

Для того щоб скористатися чат-ботом перейдіть за посиланням:
Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot;
Viber https://vb.me/ukr_railway.

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Крім того, є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника, а також залишити зворотний зв’язок в спеціальній формі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею.

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