Квитки на всі поїзди «Укрзалізниці» тепер можна купити у Viber та Telegram

«Укрзалізниця» запустила чат-боти у Viber та Telegram з можливістю купити або повернути квитки на всі поїзди далекого сполучення, в тому числі на швидкісних та регіональних маршрутах, дізнатися розклад руху й отримати додаткову інформацію. Про це йдеться у Telegram-каналі перевізника.

Так, з 1 жовтня пасажирам стали доступні квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах, через чат-боти в Viber і Telegram.

У чат-боті є функції:

продажу та повернення квитків;

замовлення харчування;

розкладу руху;

інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;

онлайн-табло.

Для того щоб скористатися чат-ботом перейдіть за посиланням:

Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot;

Viber https://vb.me/ukr_railway.

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Крім того, є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника, а також залишити зворотний зв’язок в спеціальній формі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею.