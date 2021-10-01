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Якою буде погода на Львівщині у перші вихідні жовтня

Аліса Белей

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На цих вихідних, 2-3 жовтня, на Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду та до 18 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці можливий місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.  Температура вночі становитиме 5 – 7° тепла, а вдень 15 – 17° тепла.

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У неділю, 3 жовтня, в області також сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Без опадів. Вночі синоптики прогнозують 3-5° тепла, а вдень – 16-18° тепла. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

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