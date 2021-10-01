Чим дивуватиме Львівський органний зал у жовтні: перелік подій

У жовтні Львівський органний зал підготував близько тридцяти яскравих подій. Серед них – нові прем’єри, оркестрові програми, виступи солістів Національного будинку органної та камерної музики та багато іншого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Знаковими подіями стануть два концерти в рамках проєкту «Заборонена музика». Найближчої неділі, 3 жовтня, о 19:00, у виконанні Ukrainian Festival Orchestra під батутою Івана Остаповича звучатиме «Нелегальна музика». У програмі твори Кудрика, Задерацького, Ульмана, Айслера та Шенберга. Солістом стане відомий львівський піаніст Мирослав Драган.

Музика, яка звучатиме на концерті, була написана в еміграції чи у безвиході в’язниць і таборів. Як приклад, німецький композитор Віктор Ульман, через своє єврейське походження, був депортований до чехословацького концтабору Терезієнштадт, згодом страчений, а український композитор Всеволод Задерацький зазнав численних арештів та репресій, велику кількість його творів було знищено. Проте невгамовна енергія творчого світіння дозволила цим композиторам боротись та залишитись в історії видатними особистостями.

Третій концерт проєкту, «Шкідлива музика», відбудеться 19 жовтня о 19:00. Тут представлена музика, яка була визнана недоречною через свою унікальність і походження або особистість її авторів. У програмі твори Лятошинського, Веберна, Тоха, Шрекера. Виконує Ukrainian Festival Orchestra під керівництвом Даніеля Ганссона та Івана Остаповича. Вхід на концерти циклу «Заборонена музика» безкоштовний, зареєструватись на події можна за посиланням.

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Вже традиційно гостей міста запрошують послухати органну музику у виконанні солістів:

Надії Величко: «Романтична органна музика» – 1 та 2 жовтня о 19:00, «Вівальді. Пори року» – 6 жовтня о 19:00, «Вагнер. Сутінки богів» – 14 жовтня о 19:00;

Світлани Позднишевої: «Французька органна музика» – 10, 16 жовтня о 19:00 та 31 жовтня о 14:00, «Код Баха» – 27 жовтня о 19:00;

Олени Мацелюх: «Музика бароко» – 3 жовтня о 14:00, «Музика Баха» – 5 та 24 жовтня о 19:00, «Мінімалізм і повторювані структури. Філіп Гласс» – 12 жовтня о 19:00, «Пори року Вівальді» – 22 жовтня о 19:00, «Музика Вівальді» – 23 жовтня о 14:00, «Романтична органна музика» – 26 жовтня о 19:00.

Одразу дві захопливі прем’єри чекають на слухачів у жовтні. Саундтреки із найпопулярніших кінострічок у неперевершеному звучанні органа (Надія Величко) та скрипки (Адріан Боднар) прозвучать 21 жовтня о 19:00. А для поціновувачів поліфонічної музики стане справжнім відкриттям нова програма «Симфонічні фуги» у виконанні Надії Величко, 31 жовтня о 19:00.

Найвідоміші, найяскравіші, наймістичніші твори Ференца Ліста маєте нагоду почути 23 жовтня о 19:00. Це другий концерт із серії чотирьох подій, присвячених 210-річчю з Дня народження композитора. Особливістю вечора стане виконання п’єси з циклу «Колосся, зібране після жнив у Воронинцях», яка написана Лістом під час перебування в Україні. За роялем – соліст органного залу Андрій Макаревич.

Філософські роздуми про життя і смерть під звуки органа. Молодий органіст, учасник Львівської органної резиденції Марк-Єфрем Новакович, разом із сопрано Ілоною Борщ запрошують на містичну подорож, сповнену думок і переживань на концерті «Музика Світла», 24 жовтня о 19:00. У програмі твори Баха, Букстехуде, Пахельбеля та інших.

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