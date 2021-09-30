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У Славському взяли під варту 23-річного наркоторговця

Ольга Денисяка

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У Славському поліцейські взяли під варту 23 річного місцевого мешканця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зловмисник продавав у селищі Славське наркотичний засіб «амфетамін».

Під час обшуку в помешканні чоловіка знайшли речові докази його причетності до противправної діяльності – усе вилучили та скерували на експертне дослідження.

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у розповсюдженні наркотиків (ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України). Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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