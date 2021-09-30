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У Мостиськах Volkswagen врізався у відбійник. Водія «вирізали» зі салону

Наталя Дуляба

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Через аварію, яка сталась у Мостиськах, рятувальникам довелося «вирізати» зі салону автомобіля 40-річного водія. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у середу, 29 вересня, орієнтовно о 12:55 год. у Мостиськах. Тут водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням та врізався у відбійник.

Внаслідок автопригоди постраждав 40-річний водій. Аби деблокувати його із понівеченого авто, рятувальникам довелося його «вирізати» за допомогою гідравлічних ножиць. Чоловіка негайно госпіталізували із травмами різної важкості.

Наразі всі деталі події встановлюються.

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Фото: ДСНС

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