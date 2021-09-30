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У Львові замалюють рекламу наркотиків

Ольга Денисяка

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У Львові, 2 жовтня, проведуть акцію до Всесвітнього Дня тверезості та боротьби з алкоголізмом. Активісти замальовуватимуть на будинках Львова рекламу наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Відтак, 2 жовтня об 11:00 год. у Краківському мікрорайоні Шевченківського району (пр. Чорновола, 16і) активісти замальовуватимуть рекламу наркотиків. Це погоджено із Шевченківською районною адміністрацією та Львівською міською радою. До події долучаться і колишні узалежнені. Оберуть фарби у відповідності до кольору будинків.

«У Львові є багато реклами наркотичних магазинів, яку ми хочемо замалювати з допомогою фарб. Нам у цьому допомагатимуть люди, які стикалися із проблемами через наркотики», – розповів представник ГО «Час змін – реабілітаційні центри» Станіслав Антошків.

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Активісти впевнені, що заплющувати очі на ситуацію з узалежненнями не можна.

«Ми знаємо не з чуток, наскільки поширена проблема з наркотиками, знаємо наскільки розповсюджені магазини з наркотиками, ці посилання на відповідні сайти. Тому протидія рекламі наркотиків – це профілактика залежності. Це допоможе не допустити захворювання, бо потім, коли людина стане залежною, набагато важче її витягти із цього стану», – закцентував Станіслав Антошків.

Більше довідатися про ГО «Час змін – реабілітаційні центри» можна на фб-сторінці організації.

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