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У горах на Львівщині перекинулось авто із туристами. Є постраждалі

Наталя Дуляба

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На горі Високий Верх перекинувся автомобіль зі сімома туристами. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

Випадок стався у середу, 29 вересня, у гірській частині Львівщини, поблизу села Волосянка Стрийського району. Тут на горі Високий Верх перекинувся автомобіль УАЗ, у якому їхали семеро мандрівників.

Внаслідок автопригоди постраждали п’ятеро пасажирів авто, чотирьом із них було по 33 роки, ще одному – 21. Рятувальники транспортували їх до карети швидкої допомоги. Із травмами різної важкості туристів забрали у лікарню.

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Наразі всі деталі події встановлюються.

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Фото: ДСНС

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