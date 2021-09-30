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Перший день жовтня на Львівщині буде дощовим

Аліса Белей

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Перший день жовтня не потішить гарною погодою. 1 жовтня синоптики прогнозують короткочасні дощі та до 15 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

На Львівщині весь день небо буде вкрите хмарами.Температура повітря вночі становитиме 6-8 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +13-15°C.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вранці на території Львівщини обіцяють туман видимістю 200-500 м. I рівень небезпечності (жовтий).

Зазначимо, що загалом синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

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Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

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