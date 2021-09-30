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Біля Жовкви п'яний водій збив велосипедистку і втік

Аліса Белей

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Львівські поліцейські затримали водія, який зранку 30 вересня поблизу Жовкви насмерть збив велосипедистку і втік. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Внаслідок наїзду авто загинула 48-річна велосипедистка, мешканка одного з сіл району. Вміст алкоголю у крові затриманого водія становив 3,08 проміле. Для пошуку водія був введений план перехоплення.

Як розповіли у поліції, 30 вересня, на 102 надійшло повідомлення про те, що близько 10:10 год на автодорозі Львів – Рава-Руська неподалік міста Жовква, що на Львівщині водій легковика збив велосипедистку та, не зупиняючись, поїхав далі. Від отриманих травм жінка померла.

Для пошуку автомобіля, яким було вчинено наїзд, та затримання водія-втікача була введена спецоперація. Та вже протягом години, у селі Сопошин, поліцейські виявили автомобіль «Сітроєн», який підпадав під орієнтування.

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Поліцейські встановили, що в момент вчинення ДТП за кермом автомобіля перебував 44-річний мешканець Львівського району, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 3,08 проміле.

Водія затримали в порядку ст. 208 ККУ, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучений.

За фактом слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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